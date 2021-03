Imprese: Benigni (Elettronica), in mondo tecnologico essere resilienti è leva per successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo tecnologico che va così veloce essere resilienti è una leva per il successo: è fondamentale puntare sempre sulle competenze. Così Domitilla Benigni, co-amministratrice delegata di Elettronica e presidente di Cy4Gate, intervenuta oggi al webinar “Industria italiana della difesa: le strategie dei grandi gruppi nazionali tra atlantismo ed europeismo”. “Il 2021 è un anno particolare per Elettronica, che compie 70 anni: credo che un’azienda del settore della difesa che festeggia 70 anni sia un esempio di resilienza, e di quanto sia utile puntare su capitale umano e innovazione”, ha detto. (Ems)