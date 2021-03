Ecuador: giustizia elettorale accoglie ultimo ricorso su primo turno presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura elettorale dell'Ecaudor ha accettato l'esame di un ricorso presentato con cui il candidato alla presidenza, Yaku Pérez, chiede che siano riesaminati 20mila voti depositati al primo turno delle elezioni, tenuto il 7 febbraio. Il giudice del Tce (Tribunal contencioso electoral), Fernando Munoz, avrà ora 15 giorni di tempo per sciogliere quello che sembra l'ultimo dubbio di una discussa contesa elettorale. Terminato questo conteggio, riassume il quotidiano "El Comercio", le autorità potranno stampare le schede per il ballottaggio in agenda l'11 aprile. Pérez, candidato indigeno ecologista, era arrivato terzo, a una manciata di voti dal conservatore Guillermo Lasso che, a a meno di sorprese, dovra al secondo turno sfidare il neosocialista Andrés Arauz. Su richiesta di Pérez, che denuncia frodi nell'intero processo, i tribunali ecuadoriani avevano già esaminato un pacchetto di voti senza spostare in modo sostanziale l'esito ufficiale dello scrutinio. Secondo i dati del Consiglio nazionale elettorale, Arauz ha ottenuto un totale di 3.033.791 di voti, contro i 1.830.172 di Lasso. Il terzo classificato, Perez, ha invece ottenuto un totale di 1.798.057 voti. La campagna elettorale per il secondo turno si svolgerà dal 18 marzo all’8 aprile. Il dibattito presidenziale tra i due canditati è previsto il prossimo 21 marzo. (segue) (Brb)