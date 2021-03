Brasile: presidente Camera incontra ambasciatore Cina per facilitare arrivo vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera del Brasile, Arthur Lira, ha incontrato l'ambasciatore cinese in Brasile, Yang Wanming, al quale ha chiesto di fare il possibile per accelerare il Piano di vaccinazione in Brasile. Lira ha sottolineato di volersi proporre come interlocutore con il governo cinese per poter aggirare la mancanza di coordinamento da parte del governo federale brasiliano relativamente al programma di immunizzazione al Covid-19. "Il Brasile non è solo il suo esecutivo, ma ci sono anche i poteri legislativo e giudiziario", ha affermato Lira in un documento distribuito alla stampa. "Pertanto, anche a nome del governo brasiliano, in qualità di presidente della Camera, vorrei ribadire il nostro impegno nei confronti del governo della Repubblica popolare cinese, a favore degli interessi dei nostri popoli". Il presidente della Camera ha affermato che gli interessi bilaterali "non sono mai stati e non possono essere influenzati da circostanze, ideologie, individualismi", oltre a sottolineare che la Cina è il principale partner commerciale del Brasile. (segue) (Beb)