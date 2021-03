Brasile: presidente Camera incontra ambasciatore Cina per facilitare arrivo vaccini anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lira ha poi espressamente chiesto al governo cinese di aiutare il Brasile a superare la crisi generata dalla pandemia di nuovo coronavirus "offrendo i principi attivi, i vaccini e tutto il supporto di cui il paese ha bisogno in questo momento dal grande partner cinese", ha affermato Lira. "Faccio questo appello per salvare le vite dei brasiliani che a loro volta nutrono e salvano le vite dei cinesi con la nostra produzione agricola", ha detto. "Se non vacciniamo in massa la popolazione brasiliana, non usciremo da questa grave situazione di pandemia. È importante che abbiamo accesso a tutti i vaccini prodotti nel mondo". L'incontro è l'ennesimo tentativo di Lira di promuovere una risposta coordinata alla crisi sanitaria. (Beb)