Usa-Ue: inviato speciale clima Kerry incontra von der Leyen e Timmermans

- John Kerry, inviato speciale per il clima del presidente degli Stati Uniti, ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il vicepresidente Frans Timmermans e il Collegio dei commissari per discutere gli sforzi comuni nella lotta al cambiamento climatico in vista della COP26 di Glasgow. Lo riferisce una nota ufficiale del dipartimento di Stato. "Ci impegniamo a rinnovare la nostra forte alleanza per affrontare la crisi climatica - si legge nel comunicato congiunto finale - Avendo lavorato a stretto contatto per realizzare lo storico accordo di Parigi, ci impegniamo a garantirne il successo riducendo le nostre emissioni e collaborando con i nostri partner globali, in particolare le altre principali economie. Gli Stati Uniti si sono impegnati a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e mirano ad annunciare il proprio contributo a livello nazionale prima o durante il vertice dei leader sul clima con il presidente Joe Biden del 22 aprile". Gli Usa "intendono aumentare le proprie ambizioni climatiche per il 2030 riducendo le emissioni almeno del 55 per cento rispetto al 1990", prosegue la nota. (Nys)