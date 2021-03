Cile: primo posto al mondo per numero di vaccinati ogni 100 abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha superato oggi l'Israele come il paese al mondo con il maggior numero di persone vaccinate contro la Covid-19 ogni 100 abitanti negli ultimi sette giorni. Il dato proviene dal sito "Our World in Data" ed è stato ripreso oggi dal ministro della Salute cileno, Enrique Paris. "Nel ranking mondiale il Cile compare al primo posto tra i paesi che vaccinano più rapidamente, possiamo essere orgogliosi di questo processo", ha affermato Paris in una conferenza stampa. Il paese sudamericano ha già somministrato almeno una dose del vaccino anti-covid a più di 4,2 milioni di persone da quando ha iniziato la sua campagna di vaccinazione il 3 febbraio. Inoltre, lunedì scorso il Cile ha segnato un nuovo record di vaccinazioni in un solo giorno con la somministrazione di 319.014 dosi in 24 ore. Il ministro Paris ha sottolineato anche il netto miglioramento in relazione all'indice di letalità della Covid-19. "Abbiamo ridotto enormemente l'indice di letalità che all'inizio della pandemia ci vedeva al terzo, quarto posto al mondo", ha detto. (segue) (Abu)