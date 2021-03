Cile: primo posto al mondo per numero di vaccinati ogni 100 abitanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'indubbio successo della campagna di vaccinazione, il paese attraversa in queste settimane una nuova ondata di contagi e il governo ha decretato il ritorno al lockdown in diverse città. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno registrano 3.528 nuovi casi di coronavirus e 19 decessi per Covid-19, mentre dall'inizio della pandemia sono 864.064 le persone contagiate e 21.182 i decessi. Allo stesso modo, è nuovamente aumentata l'occupazione dei reparti di terapia intensiva con 1.839 pazienti e 188 posti disponibili. In questo contesto il governo ha decretato ieri l'estensione della quarantena assoluta (fase 1) a quattro città del paese (Valparaiso, Osorno, La Serena e Villarica). Numerose anche le località che entreranno invece nella Fase 2 del piano, che prevede l'applicazione delle misure di quarantena assoluta esclusivamente nel fine settimana. (segue) (Abu)