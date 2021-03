Portogallo: presidente Rebelo de Sousa elenca le 5 "missioni" del suo secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lotta al Covid-19, ripresa economica, rafforzamento della democrazia, coesione sociale e rilievo internazionale del Paese: sono le cinque priorità indicate dal presidente delle Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, nel discorso di insediamento per il suo secondo mandato. Secondo il presidente portoghese, queste "missioni" corrispondono all'affermazione di "un patriottismo sempre rinnovato", che deve essere "del popolo". Il rafforzamento della democrazia è stata la prima missione evidenziata dal capo dello Stato. "Vogliamo una democrazia che sia eticamente repubblicana nel limitare i mandati e chiara alternativa nel governo" nella quale "il dialogo è preferibile al monologo", ha evidenziato. Mentre nella lotta al Covid-19, Rebelo de Sousa ritiene che sia necessario aumentare le vaccinazioni, i test e i controlli per evitare una nuova saturazione delle strutture sanitarie. (segue) (Spm)