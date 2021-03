Portogallo: presidente Rebelo de Sousa elenca le 5 "missioni" del suo secondo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito, invece, alla ripresa economica, per il capo dello Stato portoghese il Paese dovrà "ricostruire in tutto o in parte la vita delle persone" in termini di posti di lavoro, reddito, imprese, salute mentale, legami sociali. La coesione sociale è stata la quarta missione identificata da Rebelo de Sousa e sarà possibile solo "riducendo la povertà e le diseguaglianze" e superando "divisioni generazionali e territoriali". Infine, il presidente delle Repubblica portoghese ha indicato l'importanza del rafforzamento del ruolo del Portogallo sulla scena internazionale come "piattaforma tra culture, oceani e continenti, simboleggiato dall'elezione e dall'auspicabile rielezione di Antonio Guterres (segretario generale delle Nazioni Unite) e dall'apertura della presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea". (Spm)