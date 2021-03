Ucraina: Covid, registrato il vaccino cinese Sinovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Ucraina hanno registrato ufficialmente il vaccino cinese contro il Covid-19 Sinovac. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute ucraino. La società ucraina Lekhim, uno dei partner di Sinovac, ha concordato in precedenza con il produttore cinese la fornitura di 5 milioni di dosi di vaccino per l'Ucraina. Il ministro della Salute di Kiev Maksym Stepanov ha auspicato nelle scorse ore un'accelerazione del piano di vaccinazione, al fine di contrastare la diffusione delle nuove varianti del virus. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal premier Denys Shmyhal, l'Ucraina ha già concluso accordi sulla fornitura di 30 milioni di dosi di vaccini anti Covid-19 nel 2021. "A febbraio, abbiamo lanciato una campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Come avevamo promesso, tutti gli ucraini avranno accesso a vaccini sicuri e di alta qualità. Il vaccino efficace di AstraZeneca è arrivato in Ucraina, ci aspettiamo anche quello Pfizer nel prossimo futuro. Gli accordi contrattuali generali hanno raggiunto quasi 30 milioni di dosi per quest'anno", ha detto Shmyhal. Il primo ministro ha anche ricordato che l'Ucraina riceverà 50 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) per l'acquisto di vaccini e attrezzature mediche. (Res)