Imprese: Bouygues cede la metà della sua partecipazione in Alstom

- Il gruppo francese Bouygues ha annunciato la cessione della metà della sua partecipazione detenuta nel capitale di Alstom per 516,840 milioni di euro. Al termine dell'operazione, Bouygues manterrà il 3,12 per cento del gruppo specializzato nell'industria ferroviaria. Bouygues ha fatto sapere di essersi impegnato con le banche responsabili dell'operazione a conservare il saldo di partecipazione in Alstom "per un periodo di 60 giorni" a contare dalla data della cessione. Nel 2020 Alstom ha contribuito agli utili di Bouygues con 169 milioni di euro, contro i 238 milioni del 2019.(Frp)