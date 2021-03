© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito sistema virtuoso e trasparente sulle macerie di Mafia Capitale. Lo so: sono scomoda per chi preferiva quei giochetti, gli inciuci e il malaffare. Ma io non permetterò che si ritorni indietro. Avanti a testa alta". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)