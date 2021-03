Usa: venerdì Biden incontra leader alleanza indo-pacifica di Giappone, India e Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà virtualmente venerdì 12 marzo i leader dei Paesi che compongono il cosiddetto Quad, iniziativa per la sicurezza della regione indo-pacifica che riunisce Usa, Giappone, Australia e India. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. In particolare, il presidente interloquirà con il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, il premier indiano, Narendra Modi, e il capo del governo australiano, Scott Morrison. L'incontro rappresenterà la prima riunione tra i leader del Quad da quando Biden è entrato in carica. (segue) (Nys)