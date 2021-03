Usa: Fbi pubblica video inedito dell’assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal bureau of investigation (Fbi) ha divulgato un nuovo filmato della sicurezza relativo all’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti de 6 gennaio scorso, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione al Congresso peer interrompere la certificazione del voto elettorale. Il nuovo video mostra una persona già nota e segnalata per aver piazzato ordigni artigianali con timer all’esterno delle sedi del Comitato nazionale repubblicano e del Comitato nazionale democratico la notte prima della rivolta. I video, che offrono angolazioni da diverse telecamere di sorveglianza, forniscono una prospettiva più chiara sul soggetto in questione, un individuo incappucciato e con lo zaino contenente gli esplosivi sulle spalle.(Nys)