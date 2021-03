Serbia-Kosovo: Borrell, 10 anni fa primo incontro dialogo, ora è tempo di raggiungere accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo incontro del dialogo Belgrado-Pristina che si è tenuto 10 anni fa, "abbiamo fatto molta strada, è ora di concludere il processo". Lo scrive su Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "L'Unione europea sta lavorando in collaborazione con le parti per un accordo globale di normalizzazione che aprirà la strada al futuro europeo della Serbia e del Kosovo", aggiunge Borrell. Anche il portavoce dell'Unione europea, Peter Stano, intervistato dalla stampa serba, ha dichiarato che è "arrivato il momento" di raggiungere una conclusione positiva nel dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Ue. "Dopo 10 anni di dialogo è tempo di andare avanti e portare a termine con successo il processo", ha osservato ieri Stano aggiungendo che questi anni hanno visto pieno accordo sul fatto che il dialogo non ha alternative e che deve proseguire. "L'obiettivo del dialogo era di avvicinare le parti a un futuro europeo. Quindi, sia per Belgrado che per Pristina, devono essere fatti dei progressi sul loro cammino europeo. La strada europea passa attraverso il dialogo", ha detto Stano. (segue) (Beb)