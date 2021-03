Kosovo: fonti stampa, avvocato prepara ricorso contro ex senatore Marty e procuratrice Del Ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato kosovaro Tome Gashi ha annunciato che sta preparando dei ricorsi contro l'ex senatore svizzero Dick Marty e l'ex procuratrice capo del Tribunale internazionale dell'Aia per l'ex Jugoslavia Carla Del Ponte. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", il ricorso sarebbe preparato sulla base dell'accusa contro Marty di essere entrato "clandestinamente" in alcune proprietà private in Albania "sebbene non sia stata trovata alcuna prova del traffico di organi" a suo dire avvenuto in quelle abitazioni e località nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. Gashi ha spiegato che, dopo queste azioni, Marty ha prodotto un rapporto "fuorviante" per il Consiglio d'Europa nel quale vengono accusati gli esponenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) di traffico internazionale di organi. Anche la magistrata svizzera Del Ponte viene accusata da Gashi per aver dato seguito alle accuse "false" contenute nel rapporto Marty, che ha poi portato alla sbarra degli imputati del Tribunale speciale Uck dell'Aia anche l'ex presidente kosovaro Hashim Thaci.(Alt)