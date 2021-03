Covid: telefonata Giorgetti-Breton, confermati impegni per produzione vaccini approvati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il commissario europeo, Thierry Breton, sul tema della strategia europea sulla produzione dei vaccini anti-Covid. E' quanto si legge in una nota. La telefonata segue l’incontro che Giorgetti e Breton hanno avuto a Roma giovedì scorso. Il commissario Breton, che è a capo della task force europea sui vaccini, ha confermato gli impegni sui livelli di produzione europea dei vaccini e sulle aspettative di forte crescita nei prossimi mesi che consentirà di vaccinare la gran parte della popolazione europea. Giorgetti ha confermato la disponibilità delle aziende italiane a essere attivamente inserite nel ciclo di produzione dei vaccini già approvati dall’Ema e dall’Aifa. (Com)