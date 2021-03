Colombia: commissione Verità ascolterà Londono e Mancuso, ex leader Farc e Auc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex comandante paramilitare Salvatore Mancuso e Rodrigo Londono già comandante delle estinte Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) noto con il nomignolo di "Timochenko", compariranno dinanzi alla "Commisione della verità" per esporre la loro versione dei fatti sul conflitto armato che per decenni ha sconvolto il paese sudamericano. Il presidente della commissione Padre Francisco de Roux, presidente della commissione creata con gli accordi di pace, ha infatti annunciato oggi che si stanno portando avanti "i preparativi" per una serie di incontri pubblici e privati con i due, che la settimana scorsa avevano sollecitato un incontro. "Ho fiducia che la determinazione di arrivare alla 'non ripetizione' (dei crimini) attraverso la verità aiuterà tutti a superare la naturale paura per i rischi sulle nostre vite e la paura che ci sommerge nel silenzio e nel negazionismo", ha scritto de Roux in una lettera rilanciata dai media colombiani. (segue) (Mec)