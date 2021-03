Vaccino: alle 19.30 di oggi somministrate 5.743.640 dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 5.743.640 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Italia alle 19.30 di questa sera. La somministrazione ha coinvolto 3.517.176 donne e 2.226.464 uomini. E' quanto emerge dal report online del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. Sono 1.740.658 le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Più nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.581.882 operatori sanitari e sociosanitari, a 945.410 unità di personale non sanitario, a 449.458 ospiti di strutture residenziali, a 1.173.283 over 80, a 144.119 unità delle Forze armate e a 449.488 unità di personale scolastico. (Rin)