Migranti: naufragi Tunisia, Ong accusa politiche Ue di essere "incentrate su sicurezza" (2)

- “A gennaio e febbraio 2021, questi hanno rappresentato il 50,09 per cento di tutti i migranti bloccati”, ha sottolineato. “Il numero di migranti subsahariani aumenta generalmente nel periodo in cui i tunisini sono reticenti a migrare irregolarmente, per ragioni climatiche, ovvero nel periodo compreso tra novembre e marzo”, ha aggiunto. “L’aumento recente della loro percentuale è dovuta alla fragilità delle loro condizioni economiche e sociali, particolarmente dopo il peggioramento delle condizioni degli africani residenti illegalmente in Tunisia, in seguito alla pandemia di Covid-19, che ha condotto vari di loro a migrare in maniera irregolare”. Secondo Ben Amor, “ciò indica che l’impatto delle politiche europee e della cooperazione euro-tunisina nell’ambito della ‘resistenza alla migrazione irregolare’ è un accordo che si concentra unicamente sugli aspetti di sicurezza e che non consacra il rispetto dei migranti, né preserva la loro dignità”. Il portavoce ha aggiunto che “la politica anti-migratoria si concentra più sul processo di prevenzione che sul salvataggio, e la prova migliore sono le catastrofi umanitarie che vediamo ogni volta, che causano numerose vittime”. (segue) (Tut)