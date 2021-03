Fratelli d'Italia: Meloni denuncia per calunnia Agostino Riccardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In data odierna l'onorevole Giorgia Meloni, a tutela del suo buon nome e della onorabilità di tutta Fratelli d'Italia, ha sottoscritto doverosa denuncia per calunnia nei confronti di Agostino Riccardo per le sue gravissime propalazioni. Un atto doveroso per la storia personale di Giorgia Meloni e per la storia di Fratelli d'Italia che non possono essere neanche lambite da fantasiose e inverosimili calunnie". Lo comunica, in una nota, Fratelli d'Italia. (Com)