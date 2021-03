Milano: Sala, nostra città ha obbligo di fare sempre meglio per alleggerire donne da carico familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne stanno pagando più caro il prezzo della crisi economica causata dalla pandemia e per questo Milano deve potenziare i servizi che le possano alleggerire dal carico familiare. È questo, in sintesi, il pensiero espresso dal sindaco Giuseppe Sala in occasione nell'incontro "Milano per le Donne". "Fino a marzo 2020 Milano era una città attrattiva, da tanti punti di vista. Tra la sue peculiarità rispetto al resto del Paese c'era l'occupazione femminile, a cui la città deve tanto. Le donne milanesi sono professioniste, giornaliste, stiliste, avvocate, giudici, procuratrici, docenti universitarie, ma sono anche massicciamente impiegate nel turismo, nel campo della ristorazione, nei servizi di cura e in tutti quei settori che sono stati particolarmente penalizzati dalle azioni restrittive necessarie per combattere la pandemia", ha sottolineato il sindaco. "In più succede ancora che le donne accettino lavori precari o part time per poterli conciliare meglio con le esigenze familiari e che in tempo di crisi sono purtroppo tra quelli più a rischio. A oltre un anno di distanza, quando ormai la situazione assume anche i contorni di una crisi economica drammatica, appare sempre più evidente come siano le donne a pagarne maggiormente le conseguenze a livello occupazionale. E insieme al loro lavoro, le donne perdono anche un'indipendenza faticosamente conquistata, mentre cresce la violenza di genere e si abbassano i redditi delle famiglie. Con la crisi sanitaria ed economica sono venute a galla contraddizioni e disuguaglianze", ha evidenziato Sala. (segue) (Rem)