Milano: Sala, nostra città ha obbligo di fare sempre meglio per alleggerire donne da carico familiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le altre cose - ha aggiunto il sindaco - non possiamo più ignorare il fatto che le donne, anche quelle milanesi, scontano ancora un sovraccarico enorme di lavoro di cura, che spesso le costringe a dover pagare prezzi molto alti, non solo in termini occupazionali, ma anche di benessere personale e sociale. Una su cinque interrompe il lavoro dopo la nascita dei figli oppure sceglie di non farne. E questo pone il problema della denatalità e delle conseguenze che si porta dietro in una città come la nostra". "Milano ha l'obbligo di fare sempre meglio per alleggerire le donne dal loro carico familiare, potenziando i servizi e presidiando i territori, per aiutare le famiglie. Bisogna educare a una cultura paritaria e lavorare per migliorare e potenziare i servizi, che alleggeriscono le famiglie dal lavoro di cura verso bambini, anziani, malati e verso le persone più fragili. Noi ci stiamo provando e ci proveremo ancora", ha detto Sala, assicurando che Milano è "una città che vuole ripartire e che crede e investe nella parità tra donne e uomini quale condizione necessaria per il benessere dell'intera società". (Rem)