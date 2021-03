Roma: Ama, assicurato da remoto svolgimento pratiche anche con uffici Verano chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimiteri Capitolini ha disposto nuove misure di prevenzione alla diffusione del Covid-19 che garantiranno, nonostante la chiusura temporanea al pubblico degli uffici amministrativi del Verano (che saranno comunque operativi in smart working), l’espletazione del servizio di sepoltura all’interno del territorio di Roma Capitale e l’evasione delle richieste inerenti concessioni e funerali. Lo comunica Ama in una nota. "Tali misure sono state adottate per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza dei dipendenti, degli operatori esterni e degli utenti in generale, a seguito dei casi di positività riscontrati sia tra gli operatori Ama agli sportelli sia tra quelli in servizio presso le agenzie funebri/centri servizi. Saranno quindi accolte e gestite: tutte le istanze relative ai servizi essenziali di sepoltura (inumazioni; tumulazioni; cremazioni) per salme provenienti da funerale; l’attivazione di procedure che utilizzano la modalità a distanza per la presentazione e gestione delle istanze degli operatori funebri e dell’utenza in generale; saranno invece temporaneamente sospesi i servizi non essenziali, non urgenti e/o prorogabili", conclude la nota. (Com)