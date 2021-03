Sicurezza: Benigni (Elettronica), Italia può primeggiare sul cyber, bene nuove collaborazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può giocare un’ottima partita e primeggiare in ambito cyber, anche alla luce delle eccellenti competenze che abbiamo nel nostro Paese in materia di tecnologie software. Così Domitilla Benigni, co-amministratrice delegata di Elettronica e presidente di Cy4Gate, intervenuta oggi al webinar “Industria italiana della difesa: le strategie dei grandi gruppi nazionali tra atlantismo ed europeismo”. “Ritengo che si possa sicuramente pensare a qualche forma di collaborazione: ad oggi in Italia ci sono tantissime piccole aziende, e mettere insieme le forze potrebbe rafforzare l’efficienza e garantire al Paese una non dispersione delle competenze”, ha spiegato, aggiungendo che “unire le forze e saper cooperare aiuta a mantenere la sovranità su tecnologie chiave per la sicurezza e gli interessi nazionali”. “Il rischio di essere disperse o non riuscire a produrre perché troppo piccole è molto elevato per le aziende di dimensioni ridotte, e ritengo che l’idea di pensare a nuove forme di cooperazione sia ottima: il mercato è enorme ed è in grande crescita, e c’è spazio per tutti”, ha concluso. (Ems)