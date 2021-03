Roma: Campidoglio, nuovi spazi per attività contro discriminazioni e violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi spazi in città per attività per la promozione della libertà femminile e di genere, per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni di genere. E' quanto prevede una memoria, condivisa tra le assessore Valentina Vivarelli, Veronica Mammì e Lorenza Fruci, che sarà all'esame nelle prossime riunioni di Giunta Capitolina. Sei immobili del patrimonio capitolino verranno messi a disposizione delle associazioni del Terzo Settore per svolgere attività a sostegno delle donne tramite un apposito bando con concessione a titolo gratuito. Lo comunica il Campidoglio in una nota. "Viene per la prima volta utilizzata un'innovazione normativa introdotta dai commi 1135, 1136,1137 della Finanziaria 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) per le associazioni del Terzo settore che si occupano di promozione della libertà femminile e di genere, prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere, tematiche scottanti e più che mai attuali". (segue) (Com)