Roma: Campidoglio, nuovi spazi per attività contro discriminazioni e violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra gli immobili individuati per creare una rete di servizi al territorio - spiega la nota - è presente ed avrà un ruolo centrale l'ex complesso conventuale del 'Buon Pastore', attualmente sede della Casa Internazionale delle Donne. Viene dato così seguito all'indirizzo approvato dall'Assemblea Capitolina per la realizzazione, nel palazzo di via della Lungara, di un centro di coordinamento dei servizi per le pari opportunità diffusi su tutto il territorio cittadino, dedicati alla prevenzione e al contrasto della discriminazione e della violenza di genere. Le altre 5 unità immobiliari saranno dislocate intorno al polo centrale, in vari Municipi della città, anche e soprattutto in aree periferiche, in modo da costituire una rete di servizi che fa riferimento al polo centrale per garantire presenza e copertura sul territorio capitolino". (segue) (Com)