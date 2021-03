Roma: Campidoglio, nuovi spazi per attività contro discriminazioni e violenza di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azioni concrete a sostegno e tutela delle donne. La memoria di Giunta che abbiamo preparato con le assessore Veronica Mammì e Lorenza Fruci va in questa direzione: fornire alle donne di Roma un appoggio concreto, dei punti di riferimento a cui potersi rivolgere. E mettere a disposizione il patrimonio capitolino e immobili sottratti alla malavita è un segnale importante come quello che la memoria porti la firma di 3 assessore, a testimoniare l'attenzione al mondo femminile da parte di questa amministrazione", dichiara l'assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli. "Un altro tassello del nostro impegno per rafforzare i servizi a supporto delle donne, contro la violenza e per le pari opportunità. La struttura di rete alla base dello sviluppo del progetto è fondamentale per garantire l'omogeneità di servizi e possibilità sul territorio. In questi anni abbiamo aperto nuove strutture in diversi Municipi e altre apriranno nei prossimi mesi, sulla base di una progettazione seria e di sistema che abbiamo portato avanti", conclude l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. (Com)