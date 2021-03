Grecia: scontro tra governo e opposizione su proteste di piazza durante la serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha accusato il principale partito dell'opposizione, Syriza, di minare l'efficacia delle misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19 invitando i cittadini a protestare in piazza. "Il partito Syriza, che invita i cittadini a protestare nel mezzo della pandemia, compie un atto di grande irresponsabilità", ha dichiarato il premier greco parlando di "un affronto contro i lavoratori del settore sanitario che lottano giorno e notte". D'altra parte Syriza ha fatto sapere che il premier "è nel panico a causa dell'incompetenza del governo" e che i cittadini scendono in piazza per loro scelta in quanto sono esasperati. Circa 5000 persone si sono riunite nel quartiere di Nea Smyrni, alla periferia di Atene, per protestare contro le violenze della polizia. Le forze di sicurezza sono intervenuto con il lancio di gas lacrimogeni per contenere le proteste dei manifestanti, scesi in piazza nonostante la serrata per contenere il Covid in vigore nell'Attica. (segue) (Gra)