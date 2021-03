Grecia: scontro tra governo e opposizione su proteste di piazza durante la serrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni sono iniziate nei giorni scorsi in Grecia con la diffusione di un video di un pestaggio da parte della polizia ellenica nei confronti di un uomo. La polizia si è giustificata affermando che l'agente è stato attaccato in precedenza da quell'uomo durante un controllo di routine a Nea Smyrni. Le immagini della polizia a Nea Smyrni sono state "inquietanti per tutti" e sono attualmente oggetto di indagini, ha affermato oggi la portavoce governativa greca Aristotelia Peloni in un'intervista all'emittente radio "Skai". L'agente ia polizia dovrà infatti affrontare un'inchiesta interna per chiarire il suo operato. Riconoscendo che la società greca è molto provata dal protrarsi delle restrizioni dovute al Covid-19, la portavoce governativa ellenica ha tuttavia evidenziato che "la violenza senza senso non può essere giustificata". (Gra)