Ue: Parlamento, sì a programma InvestEu

- I deputati europei hanno approvato, in via definitiva, il nuovo programma InvestEu con 496 voti favorevoli, 57 contrari e 144 astensioni. Il Parlamento ha spiegato che, con 26 miliardi di euro accantonati come garanzia nel bilancio dell'Unione, InvestEu dovrebbe mobilitare 400 miliardi di euro da investire in tutta l'Unione nel periodo dal 2021 al 2027. Il nuovo programma fa parte del pacchetto di ripresa Next Generation Eu da 750 miliardi di euro e promuoverà investimenti strategici, sostenibili e innovativi oltre ad affrontare le difficoltà di liquidità del mercato, le situazioni di investimenti non ottimali e le carenze di investimenti in settori specifici. Il Parlamento ha spiegato che InvestEu sosterrà gli investimenti strategici nella fabbricazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e forniture, così come la produzione di tecnologie, di componenti e dispositivi dell'informazione e della comunicazione. Il programma finanzierà anche quei progetti sostenibili che possono dimostrare il loro impatto positivo ambientale, climatico e sociale. Tutti i progetti finanziati dovranno tener conto del principio del "non arrecare un danno significativo", ovvero non devono influire negativamente sugli obiettivi ambientali e sociali dell'Ue. (segue) (Beb)