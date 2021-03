Ue: Parlamento, sì a programma InvestEu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, i deputati hanno ottenuto che InvestEu contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo che prevede di destinare almeno il 30 per cento dei fondi Ue agli obiettivi climatici da qui al 2027 e fornisca sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) colpite dalla pandemia e a rischio di insolvenza.Gli investimenti in tutta l'Unione europea, che dovrebbero complessivamente ammontare a 400 miliardi di euro, saranno destinati a obiettivi precisi. Ad infrastrutture sostenibili, circa il 38 per cento; a ricerca, innovazione e digitalizzazione, il 25 per cento; alle Pmi, circa il 26 per cento; ad investimenti sociali e competenze, circa l'11 per cento. Inoltre, il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), che contribuirà all'attuazione del programma InvestEu, riceverà ulteriori 375 milioni di euro.Una volta che il Consiglio dell'Ue lo avrà approvato formalmente, il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (Beb)