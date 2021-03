Violenza donne: Sala, esito deleterio di mentalità datata e ingiusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È doveroso e imprescindibile sostenere i centri antiviolenza e le case rifugio per le donne maltrattate e tentare di arginare un fenomeno odioso che la pandemia ha ulteriormente peggiorato". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala in occasione dell'incontro "Milano per le Donne". "Ma è anche necessario - ha aggiunto - tenere presente come la violenza sulle donne sia solo l'esito più deleterio di una mentalità datata e ingiusta, che purtroppo è ancora molto lontana dall'essere sconfitta. E allora bisogna agire contemporaneamente sulla cultura, a cominciare dalle scuole, per combattere gli stereotipi che favoriscono la formazione del possesso a scapito di quella del rispetto, ma anche su tutti quei pregiudizi, spesso inconsapevoli, che limitano il dispiegarsi delle risorse femminili, ingabbiandole in certi studi e in certi lavori". "Ci sono sicuramente le donne socialmente più fragili, ma ci sono anche quelle vittime di violenza domestica, donne immigrate, donne con disabilità, donne di credo e orientamento sessuale differenti. Ci sono le donne che lavorano, che fanno impresa, che creano benessere, anche economico, per tutti. Le donne rappresentano oltre la metà della popolazione milanese e di questo non si può non tenere conto. Penso che per amministrare Milano sia necessario avere uno sguardo d'insieme, che tenti di comporre tutto questo", ha concluso il sindaco di Milano.(Rem)