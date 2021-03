Ue: Parlamento, sì a programma Eu4Health, 5,1 miliardi di euro per 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, con 631 voti favorevoli, 32 voti contrari e 34 astensioni, il programma Eu4Health 2021-2027, il cui obiettivo è preparare in modo più rigoroso i sistemi sanitari dell'Unione europea a future pandemie e minacce sanitarie. Lo ha annunciato il Parlamento europeo spiegando che il nuovo programma EU4Health avrà un bilancio di 5,1 miliardi di euro. Il programma mira, tra l'altro, a rafforzare i sistemi sanitari aiutando i Paesi Ue a coordinarsi e a condividere i dati nonché a incrementare la disponibilità e l'accessibilità, anche da un punto di vista economico, dei farmaci e dei dispositivi medici. Almeno il 20 per cento dei fondi dovrà essere destinato alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute. EU4Health si pone l'obiettivo di rendere i sistemi sanitari più resilienti e di prepararli ad affrontare più efficacemente le gravi minacce sanitarie transfrontaliere. (segue) (Beb)