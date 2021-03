Ue: Parlamento, sì a programma Eu4Health, 5,1 miliardi di euro per 2021-2027 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione dovrebbe così essere pronta ad affrontare non solo le future epidemie, ma anche le sfide a lungo termine quali l'invecchiamento della popolazione e le diseguaglianze nella salute. Il programma sosterrà anche le azioni collegate alla sanità elettronica e la creazione di uno spazio comune europeo dei dati sanitari. Verranno inoltre finanziate quelle attività, come l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, volte a promuovere l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, a migliorare la salute mentale e a intensificare la lotta contro il cancro. Una volta che il Consiglio lo avrà approvato formalmente, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà applicabile retroattivamente a partire dal primo gennaio 2021. (Beb)