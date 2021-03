Colombia: commissione Verità ascolterà Londono e Mancuso, ex leader Farc e Auc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione si è quindi augurato che "la testimonianza" dei due ex combattenti possa rendere innanzitutto "dignità alle vittime" e "spinga altri responsabili ad essere parte di questo evento della verità, la riparazione e la riconciliazione". De Roux ha ringraziato per la lettera Mancuso e Londono, un tempo a capo di due tra le più potenti organizzazioni criminali, ricordando che la commissione nel tentativo di ricostruire a pieno la dolorosa pagina di storia colombiana ha incontrato ex combattenti di formazioni come le Autodefensas unidas de Colombia (Auc) o le stesse Farc. "La Commissione della verità riceve questa proposta all'interno di un processo che mette al primo posto la soddisfazione dei diritti delle vittime di tutte le parti", tanto quelle che sopravvivono in Colombia quanto in esilio. (segue) (Mec)