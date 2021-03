Cina-Regno Unito: Pechino convoca l’ambasciatrice britannica per articolo sgradito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica giunge in un momento di particolare tensione nelle relazioni sino-britanniche, legate in particolare all’autonomia di Hong Kong, ai diritti umani nello Xinjiang e alla libertà di stampa. Il mese scorso la Repubblica popolare ha oscurato l’emittente “Bbc World News” nella Cina continentale, accusandone i vertici di aver “seriamente violato” le regole del sistema radiotelevisivo e di aver “minato l’unità nazionale”. Una settimana prima, il regolatore britannico Ofcom aveva ritirato la licenza alle trasmissioni nel Regno Unito dell’emittente statale cinese “Cgtn”, rilevando come la linea editoriale della tv fosse dettata dal Partito comunista. Le divergenze riguardano tuttavia soprattutto Hong Kong: dopo l’imposizione sull’ex colonia britannica della nuova Legge sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino, Londra ha offerto ai cittadini locali un percorso facilitato per l’ottenimento della cittadinanza britannica d’oltremare. La Cina, dall’altra parte, accusa il Regno Unito di ingerenze nei suoi affari interni. (Cip)