Umbria: Pastorelli (Lega), aprire negozi di sabato e procedere a vaccinazione dei più fragili

- “Allentamento misure restrittive per esercizi commerciali, vaccinazione soggetti fragili e ristori retroattivi: nell’ambito del dibattito in Consiglio regionale, sugli interventi da attivare per affrontare l’emergenza da covid-19 in Umbria, è stata approvata all’unanimità la risoluzione del gruppo Lega”, così il capogruppo in consiglio regionale umbro Stefano Pastorelli: “Nel documento, sottoscritto da tutti i consiglieri leghisti, si propone di valutare la possibilità di riaprire i negozi di vicinato nel pomeriggio del sabato, volontà condivisa dalla presidente Donatella Tesei come affermato nella relazione di inizio lavori, individuare le categorie dei soggetti fragili e provvedere alla prenotazione delle loro vaccinazioni e chiedere al Governo nazionale forme di ristoro retroattive per le attività commerciali chiuse per ordinanza regionale e per quelle, soprattutto turistiche, che hanno subito perdite legate al divieto di spostamento tra regioni”. (segue) (Ren)