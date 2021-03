Cultura: completato intervento restauro soffitto ligneo Basilica Santa Francesca Romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno esatto di distanza dal lockdown che ha fermato ogni attività in Italia, il Fondo edifici per il culto, la Comunità benedettina olivetana e il Parco archeologico del Colosseo hanno concluso il delicato intervento di restauro al soffitto ligneo della Basilica di Santa Francesca Romana. L'intervento è arricchito dalla pubblicazione di un volume di studi "Santa Francesca Romana. Il restauro della speranza", curato da Alfonsina Russo, Cristina Collettini e Alessandro Lugari ed edito da Gangemi editore. "Il volume - si legge in una nota - raccoglie l'esperienza vissuta negli ultimi mesi a contatto con lo straordinario patrimonio storico artistico della Basilica dedicata alla Santa, co-patrona di Roma, protettrice delle automobili, celebrata il 9 marzo. La chiesa dal 1608 assume il nome di Santa Francesca Romana, proprio a seguito della canonizzazione di Francesca de Ponziani, nobildonna romana che tanto era stata d'aiuto e conforto al popolo romano durante la peste del 1413 e che oggi è anche la Santa romana protettrice dalle epidemie. In occasione di questa ricorrenza tanto simbolica, il Parco propone sul proprio canale Youtube il video-racconto del restauro, con i protagonisti coinvolti nel lavoro". (segue) (Com)