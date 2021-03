Cultura: completato intervento restauro soffitto ligneo Basilica Santa Francesca Romana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta è la cultura nelle sue declinazioni a restituire la speranza di una ripartenza e rinascita per tutti. Il restauro del soffitto ligneo è uno straordinario esempio di condivisione e collaborazione tra Enti – dichiara Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo - E siamo orgogliosi, grazie alla collaborazione del Fondo edifici per il culto e della Comunità benedettina olivetana, di essere riusciti a concluderlo in tempo per il giorno intitolato alla Santa". La Basilica di Santa Francesca Romana come la vediamo oggi è la trasformazione barocca della chiesa Paleocristiana di Santa Maria Nova fatta erigere da Leone IV nell' 847 per assegnarle il titolo cardinalizio che era della chiesa di Santa Maria Antiqua distrutta da un terremoto. La chiesa e l'annesso monastero si innestano sul podio del tempio romano di Venere e Roma, il più grande dell'antichità fatto erigere da Adriano nel 135. (segue) (Com)