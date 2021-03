Recovery: M5s, dare maggiore importanza al settore Difesa nel Next generation Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Difesa, a margine dell'audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alle commissioni congiunte di Camera e Senato prendono atto "con soddisfazione che il ministro Guerini, nell'audizione di oggi, ha ripreso e rilanciato molti punti cari al M5s: ci riferiamo, in particolare - proseguono i parlamentari in una nota -, ai fondi per la sanità militare e al ruolo sempre più strategico del personale militare e civile della Difesa nella lotta alla pandemia e, adesso, nel piano straordinario di vaccinazioni. Ci teniamo, però, a sollecitare il ministro a far sì che anche il comparto della Difesa, attualmente escluso, sia inserito nei progetti del Next generation Ue perché la modernizzazione di questo comparto è fondamentale per il rilancio dell'intero sistema Paese e non possiamo permetterci di trascurarlo". (Com)