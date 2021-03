Imprese: Profumo (Leonardo), grazie a business militare e governativo resiliente risultati importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo affrontato il contesto complesso del 2020 con risultati importanti in termini di ordini, pari a 13,8 miliardi di euro, ricavi per 13,4 miliardi, un Ebita da 938 milioni e un Focf positivo per 40 milioni. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, commentando il progetto di bilancio di esercizio approvato dal consiglio di amministrazione. “Il business militare e governativo si è dimostrato resiliente e ci ha permesso di ottenere i risultati attesi nonostante gli effetti del Covid sul business civile: la solidità e i fondamentali del Gruppo sono alla base della fiducia nel breve e nel medio e lungo periodo”, ha detto, aggiungendo di vedere “nuove opportunità post Covid grazie alle capacità trasversali già esistenti nel Gruppo: siamo focalizzati sulla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder in maniera sostenibile”. (Com)