Germania: ministero Economia sospende erogazione aiuti anti-crisi per frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco ha sospeso per frode il versamento degli anticipi sui sussidi destinati alle imprese contro la crisi del coronavirus. Come riferisce il gruppo editoriale “Rnd”, sono interessati gli aiuti di novembre e dicembre, nonché gli aiuti-ponte. Secondo il dicastero, si è tentato di ottenere i sussidi in maniera illecita e le autorità hanno già avviato le indagini. “È un peccato che qui si tenti di sfruttare la difficile situazione delle nostre aziende nella crisi del coronaviurs e di rubare gli aiuti governativi di cui molti hanno urgente bisogno”, ha inoltre evidenziato il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. I danni della frode potrebbero ammontare a milioni di euro. Gli autori della truffa si sarebbero spacciati per consulenti fiscali, gli unici soggetti legittimati a richiedere gli aiuti per le imprese. Le domande sarebbero state presentate a nome di aziende che in realtà non esistono. I sussidi sono quindi stati ricevuti dai truffatori. Gli aiuti di novembre e dicembre prevedono che il governo federale versi fino al 75 per cento del fatturato registrato negli stessi mesi del 2019 alle società colpite dalle restrizioni anticontagio in vigore in Germania, in particolare dal blocco prima parziale e poi generale. Gli aiuti-ponte dispongono, invece, il rimborso dei costi operativi fissi per le aziende che, a causa della crisi, hanno subito un crollo del fatturato. (Geb)