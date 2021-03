Covid: Corradi (Trenitalia), treno sanitario è esempio di supporto al Paese durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci tengo a ribadire l'impegno delle ferrovie e di Trenitalia per supportare il Paese in questo momento di forte disagio dovuto alla pandemia, le ferrovie hanno dato il massimo supporto per la mobilità, per riuscire a dare un servizio in sicurezza". Lo ha dichiarato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, durante la presentazione del treno sanitario alla stazione Milano Centrale. "Abbiamo cercato di supportare con attività anche non tipiche delle ferrovie una situazione di crisi e questo treno è un esempio tangibile in questo senso - ha aggiunto Corradi - il treno potrà andare oltre al Covid, è un piccolo ospedale indipendente, che può spostarsi in tutta Italia creando un supporto dove ce ne sarà più bisogno, può andar nei luoghi dove ci sono necessità urgenti, e in poche ore si può muovere, ma può andare a trasportare pazienti da un punto all'altro dell'Italia". Sul treno sanitario "abbiamo 21 posti attrezzati, e il personale sanitario può vivere insieme ai pazienti sul treno", ha precisato Corradi, spiegando come sul convoglio ci sia la possibilità anche di trasmettere i dati che vengono rilevati e che devono essere immediatamente mandati negli ospedali. (Rem)