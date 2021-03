Iran: a febbraio export non petrolifero in aumento del 6,2 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non-petrolifere dell’Iran nel febbraio 2021 sono aumentate del 6,2 per cento rispetto al mese precedente. Lo ha detto oggi il direttore esecutivo del Centro per la formazione commerciale del ministero delle Industrie, delle Miniere e del Commercio di Teheran. Nonostante le sanzioni e restrizioni causate dalla pandemia di Covid-19, ha proseguito il funzionario, a febbraio, undicesimo mese dell’anno iraniano corrente, hanno superato i 103 milioni di tonnellate, per un valore complessivo superiore ai 31 miliardi di dollari. Tra i Paesi destinatari figura al primo posto la Cina, con il 26 per cento delle esportazioni, al secondo posto l’Iraq, con una quota del 22 per cento, al terzo posto gli Emirati Arabi Uniti, con il 13,4 per cento, al quarto posto la Turchia, con il 7 per cento, e al quinto posto l’Afghanistan, con il 6,7 per cento. I settori non-petroliferi in cui Teheran ha esportato di più sono stati petrolchimico e condensati (51 per cento), minerali e industrie minerarie (21 per cento), agricoltura e alimentari (18 per cento). (Res)