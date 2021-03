Recovery: Aresta (M5s), coinvolgere settore Difesa e riformare subito la legge 244

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Luca Aresta, deputato del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Difesa, rileva che "alla luce dell'audizione odierna va evidenziato come esista una convergenza positiva tra il lavoro svolto dalla commissione Difesa della Camera e le linee programmatiche esposte dal ministro Guerini. Infatti già è incardinata - continua il parlamentare in una nota - la modifica dell'articolo 5 della legge 244 del 2012 che intende rivedere le disposizioni di riduzione del personale militare e civile li presenti e che non appaiano più rispondere ai nuovi compiti strategici a cui è chiamata la Difesa. In tal senso, durante l'audizione, ho chiesto al ministro di facilitare l'approvazione della legge sulle associazioni sindacali militari attualmente all'esame della competente commissione del Senato, e quella della riforma del Codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare, attualmente incardinata alla Camera. Si tratta di provvedimenti importanti che non possiamo più trascurare". L'esponente pentastellato conclude: "Ho sollecitato, infine, il ministro a far sì che anche il comparto della Difesa, attualmente escluso, sia inserito nei progetti del Next generation Ue, perché la modernizzazione di questo comparto è fondamentale per il rilancio dell'intero sistema Paese". (Com)