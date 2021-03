Albania: leader opposizione Basha, 25 aprile sarà "grande giorno del cambiamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico albanese ha presentato una "lista vittoriosa" in vista delle elezioni parlamentari del 25 aprile. Lo ha detto il leader dello schieramento politico dell'opposizione di centro destra in Albania, Lulzim Basha, parlando oggi ai giornalisti. "Ieri siamo entrati lungo la strada per il cambiamento", ha affermato Basha commentando la presentazione delle liste elettorale e osservando che "il desiderio dei cittadini per il cambiamento non può essere più nascosto da nessuno". Il leader dell'opposizione ha definito il 25 aprile 2021 come "il grande giorno del cambiamento" in Albania dopo otto anni di governi a guida socialista. Basha ha criticato quindi la lista elettorale presentata dal Partito socialista, evidenziando che ci sono alcune persone coinvolte in attività criminali. "La battaglia non sarà per niente facile, perché il primo ministro uscente ha posto le sue reti sulle persone senza integrità, su coloro che dovrebbero essere oggi di fronte alla Procura speciale anti corruzione (Spak) per frodi elettorali", ha detto Basha. "Non c'è futuro con Edi Rama" come premier, ha concluso. (segue) (Alt)