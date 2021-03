Albania: leader opposizione Basha, 25 aprile sarà "grande giorno del cambiamento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Rama ha criticato in particolare la lista dei candidati alle elezioni del Movimento socialista per l'integrazione (Lsi), osservando che "sembra quella della Procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak)". Il premier ha criticato la lista per le elezioni del 25 aprile presentata dal partito Lsi, guidato da Monika Kryemadhi, moglie del presidente Ilir Meta. "Per quanto riguarda la lista dell'Lsi, non voglio sprecare tempo: è la lista della Spak", ha dichiarato Rama citato dal portale d'informazione "Albanian Daily News". "Mi dispiace per molti giovani uomini e donne che non appartengono a questa categoria, ma sono solamente vittime di Monika", ha aggiunto Rama osservando che l'Lsi è stata una forza politica che ha svolto "un ruolo nel processo democratico dell'Albania" ma "oggi è un magazzino privato, amministrato dalla moglie del presidente". (Alt)