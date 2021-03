Imprese: Leonardo, nel 2020 ordini per 13,754 miliardi, portafoglio complessivo supera i 35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha chiuso il 2020 con ordini per 13,754 miliardi di euro, contenendo a soli 2,5 punti percentuali la flessione derivante dalla pandemia. Stando al progetto di bilancio di esercizio approvato dal consiglio di amministrazione, il risultato è da imputare ad importanti ordinativi in ambito militare/governativo dai clienti domestici e, in generale, alla solida performance in tutti i settori che conferma il buon posizionamento dei prodotti e soluzioni del Gruppo nei mercati di riferimento. Il portafoglio ordini complessivo è pari a 35,516 miliardi di euro, e assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni. (Com)