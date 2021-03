Umbria: Bettarelli (Pd), preoccupa blocco prenotazioni vaccini a over 80 per Ausl 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Preoccupa il grido di allarme che arriva dal distretto dell’Ausl Umbria 1 dove da giorni gli over 80 che avrebbero diritto prioritario al vaccino anti Covid non riescono ad accedere alle prenotazioni”. È quanto ha dichiarato il consigliere regionale umbro del Partito democratico, Michele Bettarelli: “Siamo al paradosso in Umbria dove a fronte dei 98.735 vaccini consegnati non solo sono stati solamente 72.956 quelli somministrati. Ma gli over 80 non riescono ancora a prenotare la prima dose. Una Regione quindi che non riesce a smaltire neppure i vaccini che dovrebbe inoculare ma che invece di affrontare le criticità legate all’organizzazione e all’assenza di personale che stanno mettendo in crisi l’intero sistema, preferisce lamentare la carenza di dosi”. (segue) (Ren)